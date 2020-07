Depois do Rio, São Paulo retomará futebol sem torcida

O governador de São Paulo, João Doria, informou nesta quarta-feira, 8, que o campeonato paulista de futebol deve voltar a partir do dia 22 de julho com jogos em cidades na fase amarela do plano de reabertura do Estado, o Plano São Paulo. Segundo Doria, que participou da coletiva de imprensa do governo para divulgar principalmente a informação da retomada das partidas, os jogos devem ocorrer sem torcida, com a final do campeonato programada para o dia 8 de agosto.

Durante a coletiva, o presidente da Federação Paulista de Futebol, Ricardo Bastos, pediu apoio ao general João Camilo Pires de Campos, também presente, para evitar aglomeração de torcedores nas imediações dos estádios.

Em junho, o governo do Rio de Janeiro liberou no Estado a retomada das partidas, mesmo sem retração do coronavírus por lá e no fim do mês o prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) publicou um decreto autorizando a volta do público nos estádios a partir de 10 de julho.