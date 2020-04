Deputada apresenta ‘moção de repúdio’ a pronunciamento de Bolsonaro

A deputada Lídice da Mata (PSB-BA) divulgou, nesta quinta-feira, 9, uma moção de repúdio ao pronunciamento feito ontem, em rede nacional, pelo presidente Jair Bolsonaro. A parlamentar, que preside a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara, não gostou do trecho do discurso em que Bolsonaro afirmou que “Cada família tem que proteger seus idosos, não jogar isso para o Estado” no combate à pandemia do novo coronavírus.

“É inaceitável uma declaração destas proferida por qualquer um, ainda mais pelo chefe do Executivo da Nação, quando milhares de pessoas estão morrendo em todo o mundo em função da pandemia do coronavirus (covid-19), e principalmente, as pessoasidosas”, diz a nota de repúdio.

A parlamentar destaca que a população idosa é a mais vulnerável em relação às doenças. “É essa população que requer mais cuidados. Essa população, que contribuiu toda a vida pelo desenvolvimento do País, agora precisa, sim, de todo o apoio do Estado, e não só das famílias. Do total de mortos até agora, no Brasil, apenas 10% têm menos de 60 anos”, escreveu.