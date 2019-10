Deputada batalha pelo fim da PEC da bengala

Equipe BR Político

A vice-líder do governo no Congresso, deputada Bia Kicis (PSL-DF), apresentou na semana passada sua proposta que manda para a aposentadoria compulsória ministros do STF com 70 anos de idade, revogando entendimento da PEC da bengala, de 2015, cujo limite é 75 anos. Ela quer que a mudança, caso aprovada, seja válida já para a atual legislação, o que faria com que dois magistrados, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, se aposentassem do Supremo. Dessa forma, o presidente Jair Bolsonaro teria a possibilidade de indicar quatro novos nomes para a Corte: Celso de Mello se aposenta em 2020 e Marco Aurélio Mello, em 2021. A PEC de Kicis, com 175 assinaturas, seguirá para a CCJ da Câmara dos Deputados.