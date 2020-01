Deputada defende calote no DPVAT

Equipe BR Político

A deputada Bia Kicis (sem partido-DF) defendeu nesta segunda-feira no Twitter a adesão a uma campanha pelo não pagamento do seguro obrigatório de veículos, o DPVAT. “Hoje durante a live surgiu uma tag #NaoPagoDPVAT. Se gostou da ideia, compartilha”, postou a parlamentar da base de apoio a Jair Bolsonaro. Teve a adesão de 1.740 que retuitaram seu post. Outras pessoas postaram em apoio à hashtag.

O fim do Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres foi proposto por Bolsonaro em medida provisória em novembro. Em dezembro, o plenário virtual do STF sustou os efeitos da MP e restabeleceu a cobrança. O assunto ainda será levado ao pleno da corte, em data não marcada.

O calote no seguro proposto por Bia Kicis mereceu uma reprimenda do policial rodoviário Alexandre Gonçalves, que é diretor parlamentar do sindicato dos policiais rodoviários de Santa Catarina e cuja resposta viralizou. “Se não pagar, deputada, o veículo não será licenciado. Se passar com o carro sem licenciamento em meu plantão, seu carro será removido ao pátio conforme a lei 9.503 manda. Cuidado: incentivar descumprimento de lei aprovada no Congresso pode lhe render processo na comissão de ética”, alertou ele.