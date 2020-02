Deputada do PSL a favor de Wajngarten na CPMI das Fake News

Equipe BR Político

A deputada Caroline de Toni (PSL-SC) é a favor do pedido de seus pares na CPMI das Fake News para que o chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Fábio Wajngarten, seja convidado pelo colegiado para dar explicações sobre as suspeitas das práticas de peculato, corrupção passiva e advocacia administrativa (interesses privados na administração pública) levantadas pelo Ministério Público Federal que deram origem a inquérito aberto pela Polícia Federal.

Uma empresa do secretário, que continua mais firme do que nunca no governo, segundo as palavras do presidente Jair Bolsonaro, recebe dinheiro de emissoras como Record e Band, e de agências contratadas pela própria Secom. Ele se afastou da gestão da empresa quando foi para o governo, mas manteve sua participação majoritária na sociedade.

“Podemos fazer convite para que ele compareça e também demonstrar imparcialidade”, alegou a senadora em sessão da comissão nesta tarde de quarta, 5, antes expondo seis argumentos usados pela defesa de Wajngarten, como as teses de inexistência de contrato do poder público com a empresa do secretário, de que contratos de publicidade com agências foram pactuados em 2017, de que a Secom não mantém contratos com veículos de comunicação, de que a responsabilidade dos planos de mídia é das agências de publicidade, de que o secretário não exerce função administrativa na empresa, “sendo apenas sócio cotista”, e a de que o secretário apresentou “todos” os documentos necessários à Presidência antes de tomar posse.