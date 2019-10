Deputada do PSL admite: ‘Aqui, no PSL, tiveram candidatos laranjas’

Equipe BR Político

A deputada Soraya Manato (PSL-ES) admitiu que seu partido usou candidaturas de fachada nas eleições de 2018, “mas a grande maioria foi eleito honestamente”, acrescentou. “Não tem ninguém santo aqui dentro não, tá? Tem laranja em tudo quanto é partido. Aqui, no PSL, tiveram os candidatos laranjas”, disse a deputada na terça, 15.

A intenção era afirmar que sua sigla não poderia ser condenada pelo crime de usar candidaturas laranjas para desviar recursos de fundos eleitorais, já que todos os partidos se utilizariam dessa prática. Só que, em sua fala, a deputada confirmou as suspeitas da Polícia Federal.

O inquérito a respeito do uso de candidaturas laranjas na sigla já levou à denúncia contra o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, também indiciado pela PF no começo de outubro. Na mesma terça-feira, 15, o presidente da sigla, Luciano Bivar, também foi alvo de uma operação de busca e apreensão por conta do inquérito.

Após o presidente Jair Bolsonaro deflagrar uma crise no partido ao dizer que Bivar estava “queimado pra caramba”, na semana passada, parte dos 20 deputados aliados do presidente na contenda articula estratégias jurídicas para sair do partido sem perder o mandato – há duas opções: saída por justa causa ou por perseguição.