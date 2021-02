Deputada do PSL avisa que não apoiará Bolsonaro em 2022

A deputada federal Professora Dayane Pimentel (PSL-BA) deixou claro que não há chance de se reconciliar com o bolsonarismo. Depois de romper com politicamente com Jair Bolsonaro, avisou que não vai apoiá-lo na próxima eleição presidencial.

“Quero deixar claro que não apoiarei Bolsonaro em 2022. As peças na política podem se movimentar de acordo as próprias conveniências, mas eu seguirei de acordo a lucidez. Deixei de apoiar esse presidente no auge de sua popularidade, enquanto outros o apoiam no auge da sua insanidade”, afirmou a deputada.