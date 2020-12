Deputada do PSOL registra ocorrência após ameaça de morte

Após, mais uma vez, ser ameaçada de morte pelas redes sociais, a deputada estadual Renata Souza (PSOL-RJ), registrou ocorrência na manhã desta segunda-feira, 21. Pelo Facebook, um homem comentou que a parlamentar, que foi candidata à prefeitura do Rio na eleição deste ano, “falava demais” e que por esse motivo, iria “perder a linguinha”. Segundo apurou o Estadão, o homem também disse que a vereadora Marielle Franco, de quem Renata foi chefe de gabinete, teria morrido pelo mesmo motivo.

O boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática fazer o registro do caso. Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa (Alerj), Renata é mais uma mulher negra a sofrer ameaças de morte nas redes sociais. No Estado, o mesmo já ocorreu com a deputada federal Talíria Petrone, companheira de partido de Marielle e Renata, que precisou se mudar do Rio.