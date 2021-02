Deputada Flávia Arruda vai presidir Comissão do Orçamento de 2021

A deputada Flávia Arruda (PL-DF) foi eleita, por aclamação, presidente da Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso. Após passar 2020 sem atividade formal em razão da pandemia de covid-19, impasses políticos sobre o comando do colegiado e uma série de adiamentos, o colegiado foi instalado nesta quarta-feira, 10, com a tarefa de aprovar a proposta de Orçamento para 2021 (PLN 28/20) até 30 de março.

Aliada do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), Flávia está no primeiro mandato como deputada.

A relatoria do Orçamento (PLN 28/20) será de responsabilidade do senador Marcio Bittar (MDB-AC).

Composição da CMO

Os mandatos na CMO são de um ano, encerrados sempre na última terça-feira de março. Agora serão titulares 31 deputados e 11 senadores, com igual número de suplentes, em respeito à proporcionalidade partidária. Como regra geral, a representação da Câmara na CMO tem 30 vagas de titular, e a do Senado, 10.