Deputada pede impeachment de Crivella

A deputada estadual Renata Souza (Psol-RJ) apresentou nesta terça-feira, 1, na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro pedido de impeachment contra o prefeito carioca, Marcelo Crivella (Republicanos). O motivo é a revelação feita em reportagem da TV Globo que mostrou a existência do grupo “Guardiões do Crivella”, cujos integrantes são servidores públicos que atuam na porta de hospitais municipais para evitar que a imprensa denuncie problemas com a Saúde da cidade.

“O prefeito cometeu crime ao usar funcionários da prefeitura, pagos com dinheiro público, como se fossem uma milícia política para ameaçar jornalistas e tentar esconder o caos na saúde”, escreveu Renata, que é candidata à Prefeitura do Rio, na sua conta do Twitter.