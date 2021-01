Deputado aciona PGR para incluir Bolsonaro e Pazuello em inquéritos

Equipe BR Político

O deputado federal Elias Vaz (PSB-GO) ingressou na segunda, 18, com uma representação no Ministério Público Federal, direcionada ao procurador-geral da República, Augusto Aras, solicitando que o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, sejam incluídos nos inquéritos que irão apurar as omissões na tragédia ocasionada pela falta de oxigênio no Estado do Amazonas, especialmente na capital Manaus, entre os dias 11 e 17 de janeiro de 2021.

O titular da Saúde foi avisado no dia 7 da explosão do caos pela Força Nacional do SUS, conforme mostra a Folha, pelo governo amazonense e pela empresa White Martins, maior fornecedora de oxigênio ao Estado. Ele ainda citou o exemplo de uma cunhada que estaria sob risco por falta de oxigênio durante sua visita a Manaus, no dia 11.

Um dos inquéritos está em fase de análise após Aras solicitar a Pazuello que abra o procedimento, epidemiológico e sanitário, para apurar causas e responsabilidades pelo colapso no sistema de saúde de Manaus. No pedido, o procurador-geral pede informações ao ministro “sobre o cumprimento, ou não, de medidas que são de competência do Ministério da Saúde, ante a notícia de que teria sido previamente avisado, na condição de titular da pasta, sobre a escassez crítica de oxigênio em Manaus por integrantes do governo do Amazonas, pela empresa que fornece o produto e até mesmo por uma cunhada […] mas não agiu”. No documento, não há solicitação para Pazuello ser investigado.

Em outro, Aras determinou no sábado, 16, a abertura de inquérito no Superior Tribunal de Justiça (STJ) para apurar eventual omissão do governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), e da prefeitura de Manaus no enfrentamento da pandemia de covid-19, especialmente no fornecimento de oxigênio.

Ontem, a juíza Jaiza Maria de Pinto Fraixe, da 1ª Vara Federal Cível do Amazonas, determinou que a União apresente imediatamente um plano para abastecimento da rede de saúde do Amazonas com oxigênio, inclusive com o transporte de cilindros de outros Estados e reativação de usinas localizadas no Estado para produção do insumo.

Também ordenou que o governo federal “imediatamente, reconheça a relevância das medidas de isolamento social e restrição de atividades determinadas pelos governos locais no Amazonas, fornecendo o suporte necessário às autoridades locais para implementação de suas decisões, inclusive mediante o envio da força nacional”. A decisão de Jaiza também inclui o governo estadual.

Ontem, o ministro Ricardo Lewandowski, do STF (Supremo Tribunal Federal), também cobrou do governo federal a apresentação do plano de combate ao colapso no sistema de saúde amazonense e a atualização do Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19.

“O presidente da República é o maior responsável. Embora eu concorde com a iniciativa de Aras em responsabilizar o prefeito e o governador do Estado, precisamos responsabilizar a maior autoridade do País, com seu negacionismo, sua omissão, falta de atitude e recomendações equivocadas”, afirma o deputado.