Deputado ameaça Congresso: ‘Não subestimem os homens de botões dourados’

Equipe BR Político

Bolsonarista ferrenho, o deputado Daniel Silveira (PSL-RJ), levantou o tom contra o próprio Congresso Nacional. Em tom de ameaça, Silveira deixou uma sugestão em seu Twitter: “Não subestimem os homens de botões dourados”, em referência aos generais das Forças Armadas que fazem parte do governo federal. “O Planalto e os militares nunca estiveram tão infusos no poder como agora. Nós estamos, eles são!”, afirmou.

Muitos grupos pela internet afora tem defendido que os protestos do próximo dia 15 serão para atacar o Congresso Nacional. Após a divulgação pelo BRPolítico de que Jair Bolsonaro convocou por WhatsApp seus contatos a participar dos atos, alguns especialistas em Direito consideraram que o presidente possa ter cometido um crime de responsabilidade. Silveira, por sua vez, é conhecido por ter quebrado uma placa em homenagem a Marielle Franco e por ter gravado o então líder do PSL na Câmara, Delegado Waldir (GO), xingando Bolsonaro durante uma reunião da legenda.