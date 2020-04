Deputado articula CPI sobre interferência de Bolsonaro na PF

Pouco depois do discurso de demissão de Sérgio Moro do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o deputado Aliel Machado (PSB-PR) apresentou requerimento, nesta quarta-feira, 24, para que seja instaurada uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre as declarações do ex-ministro sobre tentativa de o presidente Jair Bolsonaro interferir politicamente na autonomia da Polícia Federal.

“Embaraçar investigação criminal e, além disso, toda a instituição investigativa, como é o Polícia Federal, pode constituir crime”, afirma Aliel no requerimento. “A CPI deverá investigar os motivos que levaram o residente da República usar da prerrogativa de seu cargo para finalidade pessoal, que é a proteção a investigações criminais”, diz texto.

Apoio

Após apresentar o requerimento, o deputado recebeu apoio do deputado Alexandre Frota (PSDB-SP), ex-aliado de Bolsonaro. “Eu estou me colocando à sua disposição para essa CPI. Conta comigo, eu estou solicitando ao PSDB para que me coloque. Eu acho que posso ajudar muito”, declarou.