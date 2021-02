Deputado baiano diz ser ‘injusto’ culpar ACM Neto por derrota de Maia

Passadas as eleições no Congresso, aliados do presidente nacional do DEM, ACM Neto, colocam o bloco nas redes nesta terça, 2, na tentativa de aliviar a imagem do dirigente, a quem foi creditada boa parte da derrota de Rodrigo Maia na disputa de ontem por liberar a bancada para votar livremente, o que resultou em votos para o adversário do candidato de Maia, bem como desencadeou um movimento contrário ao nome derrotado Baleia Rossi (MDB-SP).

O deputado baiano do DEM Arthur Maia, afiado nas críticas ao ex-presidente da Câmara, soltou hoje que culpar ACM Neto é injusto.

“Rodrigo Maia elegeu ACM Neto como o culpado da sua humilhante derrota. Nada mais injusto! Não fosse a intervenção de ACM, 22 deputados, dos 31 da bancada, teriam apoiado blocar com Arthur Lira. DEM não dispõe dos 157 VOTOS DE FRENTE de Arthur. Mais correto seria culpar a soberba”, escreveu o parlamentar no Twitter.

Esse raciocínio não leva em conta que o apoio de parlamentares do DEM ao vencedor Arthur Lira significa mais que depositar votos na urna, mas afiançar um projeto de governo articulado com o Palácio do Planalto com vistas a 2022. Além, claro, de fincar mais fundo posição de ACM Neto em trincheira oposta ao PT para a próxima disputa ao governo estadual baiano.