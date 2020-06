Deputado bolsonarista invade hospital na Bahia

O pedido de Jair Bolsonaro para que sua militância entre em hospitais para averiguar possíveis leitos vazios continua dando “frutos”. Desta vez foi o deputado estadual Capitão Alden (PSL-BA), que tentou entrar em um hospital de campanha em Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador. A ação foi confirmada pelo governo de Bahia.

“Nossos profissionais da saúde já estão sofrendo bastante para fazer o que podem para salvar vidas durante a pandemia e agora ainda têm de se preocupar com a própria integridade física durante o trabalho”, disse o secretário estadual de Saúde, Fábio Vilas-Boas.

A invasão do Hosp. de Campanha Riverside pelo Deputado PM Capitão Alden, ocorrida hoje, indigna toda a Bahia e traz vergonha ao parlamento e à corporação. Melhor se usasse de suas prerrogativas para ajudar a encontrar soluções para o quadro que vivemos. https://t.co/oykRM3azbC pic.twitter.com/p2TSIAppMP — Fábio Vilas-Boas (@fabiovboas) June 17, 2020

Alden ,em suas redes sociais, disse que foi fazer seu “trabalho” como deputado estadual e fiscalizar o governo da Bahia. “Não irei fechar os olhos para irregularidades e tão pouco utilização indevida dos recursos públicos em momento de pandemia para gastos exorbitantes com supostas desculpas que são para as unidades de saúde”, afirmou. Ele negou que tenha forçado uma invasão e que estivesse armado no momento da abordagem.