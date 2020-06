Deputado bolsonarista prega tiro ‘no meio da testa’ de opositores

O deputado federal bolsonarista Daniel Silveira (PSL-RJ) gravou e postou em suas redes sociais vídeo em que diz que manifestantes de oposição a Jair Bolsonaro vão “achar” o que estão “procurando”. “Um de vocês vai achar o de vocês. Na hora que um de vocês tomar um na testa, no meio do peito, vocês vão entender com quem vocês estão se metendo”, diz o deputado no vídeo, gravado enquanto dirige um carro.

“Vocês não mandam em nada não, seus comunistas”, diz ele, depois de dirigir um palavrão aos manifestantes. “Eu tava lá em Copacabana agora e chamei vocês. Por que não foram pra cima? Não são bons de porrada?”.

Diz que os manifestantes vão provocar até achar um “polícia zangado” que vai dar “um no meio da caixa do peito de vocês”. “Aí vão chamar a gente de truculento, aí eu quero ver”, diz Silveira, enfileirando mais palavrões e gestos obscenos, sempre dirigindo.

O vídeo foi gravado após protesto no domingo, 31, na praia de Copacabana. Numa live no local, Silveira conversa com policiais militar e o instiga a tomar a bandeira de manifestantes anti-Bolsonaro. O PM de fato recolhe a bandeira e diz que vai queimá-la. A corregedoria da Polícia Militar anunciou a abertura de procedimento disciplinar contra o policial depois que as cenas foram exibidas no Fantástico no último domingo.