Deputado cobra ação do CNMP contra Deltan

O deputado federal Paulo Teixeira (PT-SP) cobrou nesta terça-feira, 25, que o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) instaure Processo Administrativo Disciplinar contra o procurador Deltan Dallagnol, coordenador da força-tarefa da Lava Jato no Paraná.

Hoje, após determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin o CNMP começou a analisar a representação da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra Deltan e outros procuradores da força-tarefa em Curitiba. O pedido fala de abuso de poder na apresentação do chamado “power point do Lula”, em 2016. Na ocasião, o petista foi apontado pelos procuradores como comandante de uma suposta organização criminosa.

Há uma semana, estava na pauta do conselho o julgamento de duas ações disciplinares contra o membro do Ministério Público. Os processos pediam a retirada de Deltan da coordenação da força-tarefa da Lava Jato. Por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Celso de Mello, no entanto, as ações foram suspensas.

Pelo Twitter, o parlamentar opinou: “Caso o CNMP se omita, irá desmoralizar o próprio Ministério Público que ficará como órgão que não pune os mal feitos dos seus membros”, escreveu.