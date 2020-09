Deputado começa a colher assinaturas por PEC do fim da reeleição

O líder do Podemos, Léo Moraes (RO), quer aproveitar a volta do debate sobre o fim da reeleição para emplacar uma PEC sobre o tema. O parlamentar já está coletando assinaturas para uma proposta que impediria um novo mandato para cargos do Executivo a partir de 2026. Pela última contagem, ele já estaria com 50 das 171 assinaturas necessárias para iniciar a tramitação de uma Proposta de Emenda à Constituição.

“Você blinda quem está no cargo das pressões políticas, reduz a adoção de medidas populistas por parte dos governantes e o país poderia avançar mais rapidamente em direção a políticas de Estado, e menos em agendas eleitoreiras”, justificou o deputado.

O tema voltou à tona no início do mês, quando o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso fez um “mea culpa” sobre a reeleição, aprovada por ele no final da década de 90. Na última semana, o Estadão mostrou que a maioria dos líderes do Congresso apoia o fim reeleição. 16 líderes dos 24 partidos com representação no Parlamento responderam que dariam sim para uma proposta que acabe com a possibilidade.