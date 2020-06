Deputado desesperançoso sobre derrubada de veto presidencial

O deputado Fábio Trad (PSD-MS) está desesperançoso sobre uma possível derrubada do veto de Jair Bolsonaro sobre a destinação de R$ 8,6 bilhões para o combate ao coronavírus. “Este dinheiro poderia salvar milhares de vidas. E o veto dificilmente será rejeitado. Motivo: centrão”, explicou. A sigla de Trad faz parte da nova base governista de Jair Bolsonaro, mas o parlamentar não concorda com o posicionamento do partido.

Bolsonaro vetou que o saldo remanescente do Fundo de Reservas Monetárias (FRM) fosse usado para combater o coronavírus. O presidente argumentou no veto que a medida criaria uma despesa para a União sem indicar o impacto financeiro.

https://twitter.com/f_trad/status/1268266958509813761