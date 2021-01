Deputado diz que presidente ‘não tem condições’ de negociar insumos para vacinas

Diante do atraso na chegada do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA), matéria-prima para a produção nacional de doses da Coronavac e AstraZeneca, o deputado Paulo Teixeira (PT-SP) sugeriu que uma delegação de parlamentares seja destacada para encontrar uma solução para o tema junto aos produtores do insumo, China e Índia. Segundo ele, o presidente Jair Bolsonaro não tem “condições” de estar à frente dessa negociação.

“O Congresso Nacional precisa mandar uma delegação parlamentar para conversar com a diplomacia chinesa afim de negociar a vinda dos IFAs-Insumos Farmacêuticos Ativos para produção de vacinas no Brasil. O presidente não tem condições para negociar. @RodrigoMaia @davialcolumbre”, escreveu o deputado.

Por enquanto, as 6 milhões de doses da Coronavac liberadas pela Anvisa e já distribuídas aos Estados são de fabricação chinesa. O Instituto Butantã tem outros 4,8 milhões de doses, fabricadas no Brasil, estocadas.

A Fiocruz esperava para dezembro de 2020 a chegada do IFA para começar a produzir doses da vacina de Oxford no Brasil. Depois, adiou a expectativa para janeiro deste ano – e agora não há data para chegada do ingrediente no Brasil.