Deputado do Novo chama denúncia de racismo de ‘vitimismo’

O deputado estadual Alexandre Freitas (Novo-RJ) classificou como “vitimismo” a mais recente denúncia de racismo no futebol brasileiro. O parlamentar fluminense disse que Gérson, jogador do flamengo que acusou o colombiano Juan Pablo Ramirez de lhe ofender com uma injúria racial, deveria “sentir orgulho” ao ser chamado de “negro”.

“O vitimismo tem feito com que as palavras ‘preto’ e ‘negro’ tenham sentido pejorativo a depender da entonação, deveriam ser sempre motivo de orgulho, especialmente quando saírem da boca de um imbecil”, escreveu o deputado do Novo em seu Twitter.

Com a repercussão negativa de sua opinião, ele alterou seu tuíte, explicando que não era a intenção afirmar que a atitude do flamenguista seria “vitimismo”. “Sobre a palavra ‘vitimísmo’ utilizada no post original, tão logo foi identificado que ela poderia ser interpretada como relacionada à conduta do Gerson, mudei o texto para dar o sentido correto à postagem.”