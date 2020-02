Deputado do Podemos critica mensagem do presidente: ‘Faltou educação’

Equipe BR Político

O deputado Bacelar (Podemos-BA) sentiu falta do tema educação na mensagem do presidente aos parlamentares lida na cerimônia de abertura do novo ano legislativo nesta segunda, 3. O baiano, que faz parte da Comissão Especial sobre a renovação do Fundeb, lembrou à TV Câmara que o montante do fundo em 2019 foi de R$ 150 bilhões, dos quais R$ 14 bilhões vieram da União. Segundo ele, a proposta do governo de complementar o fundo em 15% é insuficiente. “Quinze por cento é muito baixo para quem quer educação em primeiro lugar. A educação não entrou na mensagem do Bolsonaro à nação. O desastre no setor vai continuar”, criticou o parlamentar, cujo partido faz parte da base de apoio ao governo.