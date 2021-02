Deputado do PSB critica PT por falar em eleição durante pandemia

O deputado federal Felipe Carreras (PSB-PE) não achou correto o PT colocar seu bloco na rua para as eleições de 2022 no momento em que a pandemia do coronavírus ainda não foi contida. Ontem, o ex-presidente Lula indicou Fernando Haddad como pré-candidato do PT. Para o deputado do PSB esse timing é inadequado.

“Falar em eleições no momento que estamos vivenciando é um grande desrespeito à população brasileira. Falo isso para qualquer governante, partido ou liderança política. O foco total de todos deve ser a vacina e a imunização do nosso povo”, afirmou Carreras pelas suas redes sociais.