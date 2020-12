Deputado do PSB diz que votará em Lira

No mesmo dia em que os partidos de esquerda se reuniram com Baleia Rossi (MDB-SP) nas negociações para apoiar sua candidatura ao comando da Câmara, o primeiro dissidente já se declarou. O deputado Felipe Carreras, integrante do PSB de Pernambuco, afirmou que vai votar em Arthur Lira (PP-AL), que tem o apoio de Jair Bolsonaro.

“Soube, através da imprensa, de reunião de partidos de esquerda com o candidato a presidente da Câmara, Baleia Rossi. Quero reafirmar meu voto em Arthur Lira. Falando com 15 colegas do PSB, os mesmos permanecem com a mesma posição de 15 dias atrás. Afinal, palavra é palavra”, postou o deputado no Twitter.

Apesar da posição de Carreras, o grupo de Baleia está perto de reduzir o número de dissidentes do PSB. No fim de semana, Baleia e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se reuniram com o governo de Pernambuco, Paulo Câmara, em Recife, para garantir seu apoio à candidatura do grupo.