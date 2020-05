Deputado estadual do PSL morre vítima da covid-19

O deputado estadual do Rio de Janeiro Gil Vianna (PSL) morreu, na noite de terça-feira, 19, vítima da covid-19. O parlamentar, de 54 anos, estava internado havia oito dias no Hospital Unimed, em Campos dos Goytacazes, no norte fluminense. A informação foi confirmada pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

Segundo o Estadão, Vianna apresentou os primeiros sintomas da doença no início deste mês. Inicialmente, ele foi internado em um leito comum, mas teve uma piora e precisou ir para a UTI. Ele vinha respondendo bem ao tratamento, mas, na noite de ontem, apresentou complicações e chegou a ser entubado. Por volta das 22h45, Vianna faleceu após sofrer uma parada cardíaca.

O deputado deixa esposa e três filhos. Uma quarta, já falecida, tinha necessidades especiais, o que fez com que o pai estabelecesse a defesa dos direitos de pessoas com deficiência como uma de suas causas políticas.

A morte do deputado foi lamentada pelo amigo e senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro. “Meus sentimentos à família do meu amigo Gil Vianna. Cara do bem, trabalhador e meu colega de partido quando deputado estadual no Rio. Que Deus o tenha e conforte sua família”, escreveu no Twitter.