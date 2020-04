Deputado fica ‘surpreso’ com postagens de Terra sobre covid-19

As publicações com recomendações no mínimo não recomendáveis por uma autoridade, feitas pelo deputado Osmar Terra (MDB-RS) no Twitter em relação à covid-19, estão incomodando até apoiadores do ex-ministro da Cidadania.

Neste domingo, 5, o deputado Fávio Trad (PSD-MS) se disse “surpreso” com a linha adotada por Terra nas redes sociais durante o combate à pandemia do novo coronavírus.

“Sempre tive uma relação fraternal com o Osmar Terra e o tenho em alta consideração. Confesso, porém, que estou absolutamente surpreso com a sua postura neste momento em que a união de propósitos deve estar acima de qualquer contingência política. Não é o Osmar Terra que conheço”, escreveu o parlamentar.