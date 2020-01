Deputado pede explicações para Weintraub sobre Enem

Gustavo Zucchi

Abraham Weintraub poderá ter que dar explicações formais sobre os problemas do Enem à Câmara. Antes mesmo do fim do recesso, o deputado João Campos protocolou um Requerimento de Informação ao Ministério da Educação sobre os erros na correção da prova. “O MEC e o INEP até a noite de domingo apresentavam números diferentes acerca do número de candidatos afetados. Enquanto o ministro

falava em 0,1% (aprox. 3,9 mil candidatos), o presidente do INEP falava em até 1%. A contradição evidencia a falta de unidade da gestão e de embasamento em seus pronunciamentos”, justifica Campos.

Ele destaca ainda a justificativa dada pelo MEC para contratar uma nova gráfica sem novo processo licitatório. A gráfica anterior que prestava o serviço faliu e a pasta justificou com “falta de tempo” para fechar com a segunda colocada na licitação. “A situação é no mínimo curiosa, considerando que a dispensa se deu para contratação da gráfica em questão no mês de maio, sob o pretexto de falta de tempo hábil e sem apresentação de justificativa para tal. Ocorre que a licitação anterior ocorrera aos 8 de junho de 2016, portanto, com menos tempo hábil.”