Deputado protocola projeto em mais um capítulo da ‘guerra do pequi’

Mais um capítulo na “guerra do pequi” entre Goiás e Minas Gerais. Como o BRPolítico adiantou na sexta-feira, 5, o deputado José Nelto (Podemos-GO), vice-líder da legenda na Câmara, protocolou um projeto que declara o “pequi goiano” como “patrimônio cultural, ambiental e ecológico nacional”.

Nelto atendeu a um pedido do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), de fazer um PL em resposta a um projeto do deputado Marcelo Freitas (PSL-MG), para transformar a cidade mineira de Montes Claros na “capital nacional do pequi”.

Em seu PL, Nelto argumenta a importância da fruta para os goianos. “Como exemplo de sua relevância ao povo goiano, o arroz com pequi é um prato tradicional da culinária goiana, reconhecido como símbolo cultura, ocupando

papel de destaque nas práticas alimentares da nossa região”, afirma em sua justificativa.

“Por fim, não menos importante é registrar que a região Centro Oeste é considerada como a capital da fruta e que somente no Estado de Goiás ela pode ser encontrada em todas as suas espécies”, diz o parlamentar.

Para quem não conhece, o pequi e uma fruta típica do cerrado. Ela é famosa por seu caroço espinhento, que pode machucar quem come. Ela é utilizada em vários pratos brasileiros, como o “arroz com pequi” citado por Nelto.