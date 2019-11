Deputado que ajudou a criar agora bate na CPMI das Fake News

Equipe BR Político

Autor do requerimento que deu origem à CPMI das Fake News, o deputado Alexandre Leite (DEM-SP) fez críticas ao andamento dos trabalhos na comissão após a semana, que teve depoimento do deputado Alexandre Frota (PSDB-SP). Leite chamou a CPMI de “um palco midiático de degradação à imagem coletiva, individual e institucional”. “Quem tem o melhor vídeo, quem faz o melhor meme ou quem faz a convocação mais bizarra, isto se tornou a rotina do que deveria impor limites às injustiças irreparáveis causados pelas fake news”, disse. Além disso, Leite compartilhou uma notícia que futuriza sobre o fim da comissão, causada por uma possível falha de requerimento.