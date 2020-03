Deputado que viajou com Bolsonaro aos EUA testa positivo para coronavírus 

O deputado Daniel Freitas (PSL-SC) teve o diagnóstico para o covid-19 confirmado em um segundo teste, informou a assessoria do parlamentar nesta terça-feira, 17. O deputado integrou a comitiva que viajou com o presidente Jair Bolsonaro a Miami na semana passada. Ele é o 15º participante da viagem que foi confirmado com o coronavírus, além do prefeito de Nova York, que esteve com o grupo.

Fiz meu exame de contraprova e desta vez deu positivo para o coronavírus. Sigo em quarentena e já iniciei meu tratamento. Desde já agradeço todas as mensagens gentis e pensamentos positivos que vocês sempre me mandam. Tenho muita fé em Deus e acredito que tudo ficará bem. — Daniel Freitas (@DFDanielFreitas) March 17, 2020

Na quinta-feira,12, Freitas informou que havia realizado o exame mesmo não apresentando nenhum sintoma e o resultado havia sido negativo. Após apresentar alguns sintomas da doença, resolveu realizar uma contraprova. De acordo com assessoria, o deputado se manterá em quarentena.