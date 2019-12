Deputado quer CPI para investigar Aneel

Gustavo Zucchi

Tem parlamentar querendo começar 2020 com uma investigação sobre a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). O deputado Léo Moraes (Podemos-RO) protocolou um requerimento para que seja instalada a CPI da Aneel. A ideia, segundo o político, é apurar práticas “contra o consumidor” promovidas pela agência, como aumento na tarifa além de irregularidades nos processos de fiscalização e controle nos contratos de concessão de energia.

Moraes afirma ter colhido 172 assinatura para requerer a abertura da CPI e que agora irá procurar o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para estabelecer um possível cronograma. A briga do Podemos com a Aneel vem se intensificando ao longo do ano. O líder da legenda, José Nelto (GO), criticou a agência em diversas ocasiões, em especial pela possibilidade da criação de um “pedágio” para quem investe em energia solar.