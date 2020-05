Deputado quer criação de ‘títulos de guerra’ contra pandemia

O deputado federal João Henrique Caldas (PSB-AL), o JHC, propôs a criação de uma espécie de “títulos de guerra” para auxiliar os cofres públicos no combate ao coronavírus. Chamado por ele de “Títulos Verde e Amarelo”, funcionaria de forma semelhante aos “War Bounds” emitidos nos EUA e Canadá durante a 1ª e 2ª Guerra Mundial. Assim, o governo poderia emitir títulos da dívida pública, que seriam leiloados pelo Tesouro Nacional e o dinheiro arrecadado seria revertido nos “esforços de guerra” contra o covid-19.

“Em busca de uma unidade nacional, que tenha como bússola o sentimento de patriotismo daqueles que possam, de alguma forma, contribuir a mais com o país, sugere-se a criação do Título Verde e Amarelo, como um símbolo do esforço da Nação Brasileira no combate ao coronavírus”, justifica JHC.