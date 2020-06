Deputado quer dilatar prazos de execução orçamentária

O deputado JHC (PSB-AL) está propondo dilatar os prazos da execução orçamentária para a União, Estados e municípios. Ele apresentou um projeto em que a execução possa ocorrer em momentos distintos do que estava estipulado. Isso, segundo ele, ajudaria a não comprometer a capacidade administrativa do governo federal, dos estaduais e das prefeituras. A ideia é que a execução possa ocorrer após o fim do estado de calamidade provocado pela pandemia de coronavírus.

“Como se sabe, acaso os entes conveniados não executem ou consigam inscrever nos chamados “restos a pagar” ou são “perdidos” pelos entes, comprometendo sobremaneira a capacidade executiva desses entes”, afirma JHC em sua justificativa. “Nesse norte, a presente proposta se digna garantir a dilação dos prazos desses instrumentos, para assegurar a capacidade administrativa dos entes, especialmente no período pós-pandemia.”