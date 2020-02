Deputado quer explicações de Guedes na Câmara

Equipe BR Político

O pedido de desculpas do ministro da Economia, Paulo Guedes, a servidores públicos não foi o suficiente. Por isso, o deputado Professor Israel Batista (PV-DF) protocolou um requerimento para convocar o “posto Ipiranga” para prestar esclarecimentos à Câmara por ter comparados os servidores a “parasitas”. O documento foi protocolado na segunda-feira, 10.

Para Israel Batista, o comentário de Guedes, além de ser uma “grave ofensa a todos os 12 milhões de servidores públicos brasileiros”, atenta contra o decoro do cargo de ministro de Estado. “A falta de respeito e de conhecimento sobre os servidores públicos do Brasil não pode ser admitida por esta Casa”, diz o parlamentar.

A declaração feita na última sexta, 7, durante palestra na FGV-Rio levou o Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Estado de São Paulo a apresentar ao MPF uma representação pedindo apuração da conduta de Guedes. Como você leu no BRP, ontem, o ministro disse que se expressou “muito mal”.