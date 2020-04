Deputado quer proteção da PF para Moro

O deputado federal Celso Sabino (PSDB-PA) protocolou pedido à Câmara dos Deputados para que a Polícia Federal proteja o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro e sua família. Moro se demitiu nesta sexta da Pasta depois de acusar o presidente Jair Bolsonaro de ter tentado intervir politicamente nas nomeações do diretor-geral e dos superintendentes regionais da PF.

“Estamos protocolando na Câmara e na Polícia Federal pedidos para que a PF, com base na lei de proteção as testemunhas, garanta a segurança do ex-ministro Sérgio Moro e sua família”, afirma Sabino.