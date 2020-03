Deputado quer restringir poder de relator do Orçamento

Marcelo de Moraes

No meio da polêmica discussão sobre quem terá poder para deliberar sobre as emendas do Orçamento impositivo, o deputado federal Elias Vaz (PSB-GO) apresentou proposta para restringir o poder do relator na distribuição das emendas referentes ao orçamento impositivo.

Elias quer que as emendas sejam destinadas de acordo com a proporcionalidade partidária no Congresso, descentralizando os recursos, hoje concentrados na mão de um único parlamentar, o relator.

“A manutenção do texto original coloca em risco o desenvolvimento dos Estados brasileiros, inviabilizando a execução de políticas públicas importantes para os cidadãos de todas as nossas regiões. A proposta torna o processo mais transparente e democrático e impede que a escolha de deputados que terão acesso ao recurso de emendas seja feita a partir de posicionamento político ou conveniência, evitando a prática do toma lá, dá cá”, disse o deputado.