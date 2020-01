Deputado questiona Suframa por contratação sem licitação

Gustavo Zucchi

O deputado Marcelo Ramos (PL-AM) está questionando o Ministério da Economia pela contratação considerada suspeita para prestação de serviços para a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa). Ele diz que a autarquia contratou a Construtora Brilhante sem licitação para a manutenção do prédio do órgão em Manaus. Ainda segundo o deputado, o contrato foi assinado com um valor de R$ 400 mil a mais do que o valor constante no processo.

Ramos ainda alega que a empresa executou obras, como a construção de um muro no estacionamento da seda da superintendência, de forma ilegal. Ramos pede que seja instaurado processo administrativo para apurar responsabilidade e definir providências e punições. “O superintendente é amigo íntimo do dono da Construtora Brilhante”, perguntou Ramos.

A suframa por sua vez emitiu uma nota alegando que atendeu uma recomendação do TCU. “A contratação da empresa se deu atendendo a uma recomendação feita pelo Tribunal de Contas da União (TCU), desde 2015, para substituir o contrato vigente que estipulava um valor mensal a ser pago independente da existência do serviço, gerando uma despesa sem sentido para a Autarquia federal.”

Confira o protocolo enviado por Ramos ao Ministério da Economia: