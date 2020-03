Deputado reclama: ‘Socialistas sabem aproveitar as crises’

O deputado federal Luiz P.O.Bragança (PSL-SP) registrou em seu Twitter nesta manhã de sexta, 27, sua insatisfação com medidas em debate no País para atender à população carente no contexto de pandemia do coronavírus, bem como propostas de direcionamento ao contingente mais pobre da população, que soma sua maioria, de taxação de grandes fortunas. “Na onda de calamidade pública, toda cartilha do economista marxista Thomas Piketty está em pauta”, escreveu ele na rede. O parlamentar conclui: “Socialistas sabem aproveitar as crises”. Como você leu aqui no BRP, a Câmara aprovou na noite de ontem uma ajuda emergencial de R$ 600 pelos próximos seis meses para pessoas carentes.

Na onda de calamidade pública, toda cartilha do economista marxista Thomas Piketty está em pauta: renda mínima, impostos sobre grandes fortunas, imposto sobre dividendos, mais imposto sobre herança, mais projetos assistencialistas etc. Socialistas sabem aproveitar as crises. — Luiz P. O. Bragança (@lpbragancabr) March 27, 2020