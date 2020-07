Deputado vai propor revogação da Lei de Segurança Nacional

O deputado federal Daniel Coelho (Cidadania-PE) avisou que vai propor a revogação a Lei de Segurança Nacional. Ele argumenta que é uma lei “típica de ditaduras” e que a solução para os recentes conflitos é o fim da regra. “É uma lei pensada para censurar e coibir criticas ao regime. Agora ela foi resgatada”, disse o parlamentar.

“A solução é a revogação do problema. Da Lei de Segurança Nacional, que é um instrumento típico de uma ditadura. Que prevê a censura e prevê instrumentos para calar a opinião de cidadãos, jornalistas e políticos. A revogação da lei é essencial para o fortalecimento da democracia brasileira. Não adianta reclamar que um jornalista foi perseguido e manter essa lei de pé”, afirmou.

Recentemente, o Ministério da Defesa entrou com uma ação contra o ministro do STF Gilmar Mendes, por causa da associação que o magistrado fez entre as Forças Armadas e um possível “genocídio” causado pela condução do governo na pandemia de coronavírus. A Lei de Segurança Nacional é de 1983. Ou seja, o Ministério da Defesa quer processar o ministro com base em uma lei da ditadura militar. O texto define quais “os crimes contra a segurança nacional, a ordem política e social, estabelece seu processo e julgamento e dá outras providências”.