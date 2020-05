Deputados aprovam reajuste para policiais do DF

Em meio à pandemia de coronavírus, a Câmara dos Deputados aprovou um reajuste para os trabalhadores da área da segurança pública do Distrito Federal. Foram 430 votos a favor e 43 contra que garantem o aumento para policiais civis, militares e bombeiros de forma retroativa até janeiro deste ano. O tema foi votado em sessão do Congresso e ainda precisa ser apreciado pelos senadores. O líder do governo no Congresso, senador Eduardo Gomes (MDB-TO), orientou voto favorável. A equipe econômica do governo tem lutado pelo congelamento do salário de servidores públicos como contrapartida ao aumento dos gastos devido à crise do covid-19.