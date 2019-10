Gustavo Zucchi

Com receio de complicações jurídicas, deputados estão propondo um texto alternativo para a PEC da prisão após condenação em segunda instância. Ao invés de mexer no inciso 57 do artigo 5.º da Constituição, que trata do trânsito em julgado, o inciso alterado seria o inciso 61, que estipula as condições para prisão.