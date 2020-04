Deputados começam a defender Marcelo Ramos na presidência da Câmara

Apesar dos favoritos para sucessão de Rodrigo Maia (DEM-RJ) na presidência da Câmara serem caciques dos principais partidos do centrão, já há parlamentares defendendo que Marcelo Ramos (PL-AM) seja alçado como candidato. Nesta quarta-feira, 29, após Ramos assumir momentaneamente o comando da sessão virtual do plenário, ele foi elogiado por alguns deputados. “Presidente, primeiro quero cumprimentar vossa excelência. O senhor fica muito bem ajeitado nessa cadeira, presidente!”, disse o deputado Eli Borges (Solidariedade-TO). José Nelto (Podemos-GO), também entrou no coro: “Eu quero retratar que vossa excelência fica bem nesta cadeira, presidindo muito bem esta sessão”. Segundo o Broadcast Político, por enquanto, Ramos classifica a empreitada como “ousadia”.