Deputados do DEM aliados de Lira de olho na 1ª Secretaria

Dissidentes do DEM que estão tentando levar a sigla para o lado de Arthur Lira (PP-AL) estão tentando argumentar com colegas que, caso o partido integre o bloco do progressista, terá direito a um importante cargo na mesa diretora. O posto que ficaria com a legenda seria a 1ª Secretaria, posto hoje ocupado pela deputada Soraya Santos (PL-RJ).

Lira poderá ter dores de cabeça na hora de dividir os cargos da mesa com seus aliados. A 1ª vice está prometida ao PL, mas é cobiçada pelo PSL, maior partido que integra o bloco. A presença do DEM pode ampliar a dominância do bloco do Centrão na mesa, já que os cargos são divididos proporcionalmente, com preferência para os maiores blocos.