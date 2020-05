Deputados do PT acionam STF pelo afastamento de Heleno

Três deputados federais do PT protocolaram nesta segunda, 25, um pedido de impeachment do ministro Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) após o general lançar ameaças pelo fato de o ministro Celso de Mello, do STF, encaminhar pedido da oposição ao procurador-geral da República para que o celular do presidente Jair Bolsonaro seja periciado no âmbito do inquérito que apura interferência do chefe do Planalto na Polícia Federal.

Os parlamentares, Margarida Salomão (MG), Rogério Corrêa (MG) e Célio Moura (TO), embasam o pedido na Lei 1.070 de 1950, que dita normas sobre afastamentos de presidentes da República, ministros de Estado e do Supremo Tribunal Federal e do procurador-geral da República. Não há precedentes de processos contra ministros de Estado que tenham resultado em afastamento.

Na sexta passada, enquanto a Presidência era exposta com a exibição em vídeo de eventuais provas da acusação de ingerência na PF por parte do presidente, o titular do GSI afirmou que o despacho do ministro do STF poderia trazer “consequências imprevisíveis” bem o classificou como “inconcebível e, até certo ponto, inacreditável”.

“O que Heleno faz é provar sua incapacidade intelectual e política. Reage a um mero ofício do STF com uma ameaça clara à democracia, uma nota de conteúdo gravíssimo e inaceitável. Nos lembra tempos antigos em que o general Augusto Heleno, mais jovem e de patente mais baixa, era chefe de gabinete de outro general linha dura da ditadura militar, Sylvio Frota”, subscrevem os parlamentares.

O pedido de impeachment de Heleno não é o primeiro enviado à Corte de um ministro de governo. Ricardo Salles e Abraham Weintraub são alvo de outros requerimentos. No primeiro caso, o ministro Edson Fachin chegou a solicitar o arquivamento do pedido dos senadores Fabiano Contarato (Rede-ES) e Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e da deputada federal Joênia Wapichana (Rede-RR), em outubro do ano passado, sob o argumento de que somente a Procuradoria-Geral poderia denunciar ministros, mas, em dezembro, decidiu que a palavra final fosse dada pelo plenário da Corte. O atual procurador-geral, Augusto Aras, afirmou à época que o requerimento contra o ministro do Meio Ambiente era um ato de “inconformismo político. No caso do titular da Educação, não houve reação da Corte.