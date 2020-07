Deputados do PT protocolam pedido por CPI da cloroquina

Deputados do PT protocolaram na Câmara um pedido pela abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a propaganda feita pelo presidente Jair Bolsonaro do uso da cloroquina no combate à covid-19. O pedido reúne 41 assinaturas e os parlamentares buscarão, a partir da próxima semana, aumentar o número. Para ser encaminhada à presidência da Casa, a CPI precisa de 171 assinaturas.

A solicitação foi encaminhada pelo vice-líder do PT, o deputado Rogério Correia (MG), e tem como coautores os deputados, também da legenda, Jorge Solla (BA), Alencar Santana (SP), Arlindo Chinaglia (SP), Rosa Neide (MT) e Paulo Pimenta (RS). Além de ter ordenado ao ministro interino da Saúde que ampliasse a orientação de tratamento do coronavírus com o medicamento, Bolsonaro propagandeou a cloroquina diversas vezes nas últimas semanas, quando estava com o coronavírus.

O gabinete de Correia informou que pedidos de abertura de investigação também foram feitos à Procuradoria-Geral da República (PGR) e ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), mas ainda não tiveram resposta.