Deputados insatisfeitos com possíveis vetos ao pacote anticrime

Gustavo Zucchi

Os vetos ao pacote anticrime podem ser mais um capítulo das desavenças entre Planalto e Congresso. Enquanto o relator do projeto, Lafayette Andrada (Republicanos-MG), entende que parte dos vetos são “plausíveis”, outros deputados enxergam as decisões de Jair Bolsonaro e de Sérgio Moro como uma espécie de “ofensa” para Câmara. Como boa parte dos possíveis vetos atingem modificações feitas pela Câmara, significaria que Moro e Bolsonaro supõe que o Legislativo não sabe legislar em matéria penal e que o único pacote anticrime que prestaria seria o apresentado pelo ministro da Justiça. Caberá ao plenário do Congresso decidir se os vetos ficam ou se serão derrubados, como boa parte dos cortes em outras matérias feitos pelo Planalto ao longo do ano.