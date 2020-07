Deputados olavistas expulsos do PSL

Dois deputados estaduais de São Paulo foram oficialmente expulsos do PSL. Douglas Garcia e Gil Diniz (conhecido como “Carteiro Reaça”) foram considerados culpados de práticas que afrontam o regimento interno da sigla.

O comitê de ética do PSL decidiu que ambos participaram de “atividades políticas contrárias ao regime democrático”. Ambos são ligados com a chamada “ala ideológica” dos apoiadores de Jair Bolsonaro. E, confirme deliberou a sigla, participaram ativamente de manifestações que pediam o fechamento do Supremo Tribunal Federal.

Confira a decisão: