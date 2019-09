Deputados pedem urgência para acordo sobre Alcântara

Gustavo Zucchi

Um dos grandes defensores do acordo com os EUA para a utilização da base de Alcântara, o deputado Hildo Rocha (MDB-MA) informou que os deputados do Maranhão Pedro Lucas (PTB) e Eduardo Braide (PMN) protocolaram um pedido de urgência para a aprovação do texto no plenário da Câmara. Eles teriam conseguido reunir a assinatura de mais de 300 deputados por meio de apoio dos líderes partidários da Casa.

“Foi uma grande vitória (a aprovação do texto na Comissão de Relações Exteriores). Há 20 anos que o Maranhão espera a aprovação deste acordo. O pedido de urgência já está tramitando na Casa”, disse Rocha ao BRPolítico.