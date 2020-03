Deputados que participaram de evento do Novo em Minas em quarentena

Dois deputados do Novo que participaram de um evento do partido em Minas Gerais estão isolados com suspeita ou por contato com pessoas com o novo coronavírus. O deputado federal Tiago Mitraud (MG) apresentou os sintomas da doença causada pelo covid-19 no fim de semana e aguarda o resultado do teste afastado do expediente do Congresso. A deputada distrital Julia Lucy (DF) está isolada em casa após ter sido informada, no domingo, 15, que um assessor da Câmara dos Deputados com quem teve contato testou positivo para o coronavírus. Nesta segunda, 16, ela faz o exame para o vírus.

O encontro de lideranças do partido ocorreu na sexta-feira, 13, e contou com a presença do governador de Minas, Romeu Zema. Políticos publicaram fotos em que aparecem próximos no evento nas redes sociais.