Deputados querem suspensão de propaganda do pacote anticrime

Gustavo Zucchi

Membros do grupo de trabalho da Câmara que trata do pacote anticrime não gostaram da campanha do governo lançada nesta quinta-feira, 3, em defesa da proposta do ministro Sergio Moro. Os deputados Orlando Silva (PCdoB) e Paulo Teixeira (PT-SP) avisaram que estão entrando na Justiça pedindo uma liminar para que o TCU suspenda as propagandas, cujo valor é de R$ 10 milhões.

Eles argumentam que com a campanha, Moro tenta jogar a sociedade contra o Parlamento. O grupo de trabalho está na reta final da preparação do texto, que deve acontecer nas próximas semanas. O pacote anticrime, por sua vez, deve chegar ao plenário com várias mudanças feitas pelos deputados.